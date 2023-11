Há 39 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Mónica Antunes, que nasceu com uma malformação congénita. Mónica nasceu com os braços mais curtos e as mãos deformadas. A nossa convidada fala-nos da marca que criou, depois de ver o mercado de trabalho a fechar-lhe as portas. Manuel Luís Goucha ri-se à gargalhada com afirmação de Mónica.