Há 2h e 1min

No «Goucha», recebemos Maria Ferreira, de 73 anos, que é devota de Nossa Senhora de Fátima. A nossa convidada recorda que conheceu o seu marido num funeral quando tinha 14 anos. O nosso apresentador reage à história de forma divertida, e Maria sugere juntar ambas as cerimónias: as suas bodas de ouro e as bodas de prata de Manuel Luís Goucha com Rui Oliveira.