Entrevista exclusiva à vítima atropelada por Ruben Aguiar - Veja a conversa completa

Há 35 min

No «Dois às 10», recebemos Carlos Sales, vítima de atropelamento pelo cantor Ruben Aguiar. Carlos diz que a vida antes do acidente era boa, não tinha problemas e agora só se vê com problemas. No dia 18 de abril de 2023 Carlos conta que estava numa bomba de gasolina onde tinha ido beber café e quando estava a atravessar a estrada deparou-se com um carro em contramão. Depois de avisar o condutor e de discutirem Carlos foi atropelado por Ruben Aguiar. Carlos diz que teve 29 dias no hospital, mais de metade deles nos cuidados intensivos. Fez três operações e agora está cheio de dores. Na primeira operação, a mais grave, às costelas os médicos tinham receio que as costelas perfurassem o pulmão. Fez depois também outra operação ao maxilar e à perna direita. «Não ando como deve ser, não durmo como deve ser, sinto tonturas, coisa que nunca me aconteceu.» Diz que o que lhe custa mais são as dores que tem e a incapacidade que vai ficar para o resto da vida. Carlos ficou sem dentes no maxilar superior. Acrescenta que só queria que o senhor Ruben tivesse a hombridade de dizer que errou. Agora tem de se seguir para a condenação e para a alguma indemnização que venha.