Hoje às 13:14

No «Dois às 10», recordamos o caso de uma mulher que foi morta pelo ex-marido à facada, no Porto. Agora, o homem foi condenado a 23 anos de prisão. Ticiana Xavier recorda todos os detalhes deste crime de violência doméstica. Depois, a repórter entrevista os pais da vítima, que se mostram visivelmente abalados e emocionados com a perda da filha. O casal de idosos reage, ainda, à condenação do agressor.