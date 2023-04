Há 1h e 21min

No passado domingo, dia 2 de abril, Ângelo Dala foi o escolhido pelo público para abandonar a casa d’O Triângulo, com 77% dos votos. O ex-concorrente, que protagonizou várias discussões, recorda os momentos mais polémicos e justifica as suas atitudes, muitas vezes criticadas pelos colegas.