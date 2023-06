Há 1h e 54min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) já tem tudo pronto para a festa e ouve-se música animada. Chegam Tomé (Pedro Teixeira) e Fernando (Manuel Marques) e os três fingem-se muito animados e entusiasmados com a festa, mas na verdade estão preocupados com as mulheres.