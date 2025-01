Ontem às 23:30

Ema recebe alta do Hospital e tem uma surpresa chocante. Ricardo volta à escola mas não consegue lidar com as limitações físicas. Afastada pelos colegas, Mónica aceita a solidariedade inocente de Tadeu. Alex, que finalmente conseguiu andar com Inês, tem um encontro indesejado. Sancho descobriu um empolgante romance online.