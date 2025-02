Hoje às 00:00

Madalena recebe uma mensagem anónima sobre o agressor sexual do Colégio. Mónica pede a ajuda de Tadeu para entrar no espetáculo de dança do CARPE. Tadeu acusa Ema de o ter denunciado. Sancho marca um encontro com a sua nova amiga online. Leo e Kika zangam-se. Harry cai numa armadilha.