Ontem às 23:55

O autor do podcast anónimo é desmascarado. Madalena suspeita de que Ema mentiu sobre o agressor. Tadeu reaparece no Colégio com uma acusação inesperada. Lucy cai na sua própria armadilha. Kika apoia Ricardo na sua recuperação. Daniela tenta declarar-se a Guga.