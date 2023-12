Equipa médica de especialista transformou o visual de Cláudia

Há 1h e 48min

No «Dois às 10», acompanhamos a transformação do rosto, corpo e cabelo de Cláudia Magalhães realizada pela equipa de Luísa Magalhães Ramos (OMD 42810) e Filipa Oliveira (OMD 59147). Uma mega transformação no visual de Cláudia que mudou a sua vida.