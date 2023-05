Há 43 min

No «Dois às 10«, conhecemos a história de Patrícia Fonte, portadora de paralisia cerebral, contada pela irmã Ana Fonte. A nossa convidada conta que instituição lhe entregou a irmã cheia de sangue, Patrícia terá sofrido um acidente no transporte da Instituição. no centro paroquial os funcionários terão deixado Patrícia cair quatro vezes, em seis meses.