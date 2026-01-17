«Eram outros tempos»: Sobreviveu a 22 anos de violência e enfrenta agora o terceiro cancro

No «Momento Certo», a esperança de uma vida melhor ao lado do pai da sua filha foi interrompida pela Guerra do Ultramar. O homem que partiu não foi o mesmo que voltou; a guerra "destruiu-lhe a cabeça" e Maria Fernanda viu-se presa num casamento violento que duraria mais de duas décadas. Sem recursos e temendo ficar "debaixo da ponte" com a filha, aguentou o insuportável, justificando para si mesma que "eram outros tempos".
Foi precisamente o amor pela filha que lhe deu o empurrão final. Maria Fernanda encontrou a coragem necessária para quebrar o ciclo de abusos e fugir, procurando finalmente a independência que lhe tinha sido negada durante toda a juventude.
Maria Fernanda já enfrentou e venceu dois cancros, mas a batalha não terminou: recebeu recentemente o diagnóstico de um terceiro tumor maligno.