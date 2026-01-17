Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

«Eram outros tempos»: Sobreviveu a 22 anos de violência e enfrenta agora o terceiro cancro

Há 1h e 25min
«Eram outros tempos»: Sobreviveu a 22 anos de violência e enfrenta agora o terceiro cancro - TVI

No «Momento Certo», a esperança de uma vida melhor ao lado do pai da sua filha foi interrompida pela Guerra do Ultramar. O homem que partiu não foi o mesmo que voltou; a guerra "destruiu-lhe a cabeça" e Maria Fernanda viu-se presa num casamento violento que duraria mais de duas décadas. Sem recursos e temendo ficar "debaixo da ponte" com a filha, aguentou o insuportável, justificando para si mesma que "eram outros tempos".

Foi precisamente o amor pela filha que lhe deu o empurrão final. Maria Fernanda encontrou a coragem necessária para quebrar o ciclo de abusos e fugir, procurando finalmente a independência que lhe tinha sido negada durante toda a juventude.

 Maria Fernanda já enfrentou e venceu dois cancros, mas a batalha não terminou: recebeu recentemente o diagnóstico de um terceiro tumor maligno.

Momento Certo

08:51

Um amor que nem o cancro conseguiu apagar - A homenagem ao marido que partiu e às filhas que ficaram

Momento certo
Há 1h e 25min
04:42

O triste e inesperado desfecho das irmãs que procuravam a irmã da qual perderam o contacto

Momento certo
Há 1h e 25min
06:22

Sandra perdeu tudo, mas um «Anjo da Guarda» da TVI mudou o seu destino

Momento certo
Há 1h e 26min
09:32

Após 20 cirurgias, Luciana prova que a beleza está além das cicatrizes que tem no rosto

Momento certo
10 jan, 23:59
08:26

A emoção de um último desejo: «Cuidem do meu filho!» - Sobrinho muda por completo a vida de Manuela

Momento certo
10 jan, 23:59
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Imperdível! Há um novo momento viral da 1.ª Companhia e já ultrapassa 1 milhão de visualizações

1ª Companhia
Há 3h e 55min
1

Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido

1ª Companhia
16 jan, 12:29
2

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

1ª Companhia
16 jan, 19:53
3

Marcia Soares prepara-se para uma grande novidade! Saiba tudo

1ª Companhia
10 jan, 15:47
4

Sabe quem é este bebé? É português e filho de uma das mulheres mais influentes do país

V+ TVI
13 jan, 06:22
5

De risco ao meio e dente 'partido': a foto melhor guardada e hilariante de Mickael Carreira

Novelas
13 jan, 14:43
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia

1ª Companhia
Há 1h e 55min

Andrea Soares perde a paciência com Noélia em plena gala: «Simplesmente cala-te»

1ª Companhia
Há 2h e 11min

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
16 jan, 11:44

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
16 jan, 12:07

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

1ª Companhia
16 jan, 11:13

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
16 jan, 11:00

TVI PLAYER

Estas foram as primeiras palavras de Soraia Carrega após abandonar a base e há um comentário que arranca gargalhadas

1ª Companhia
Há 1h e 32min

A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia

1ª Companhia
Há 1h e 55min

Distinguidos pela negativa! A noite não terminou bem para estes 3 recrutas

1ª Companhia
Há 1h e 40min

Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice

Amor à Prova
16 jan, 22:15

Andrea Soares mostra-se “pelos cabelos” com Noélia: «Parece que temos aqui uma mãezinha»

1ª Companhia
Há 3h e 31min

Amor à Prova: Tomás suborna Cris

Amor à Prova
15 jan, 22:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Um amor que nem o cancro conseguiu apagar - A homenagem ao marido que partiu e às filhas que ficaram

Momento certo
Há 1h e 25min

O triste e inesperado desfecho das irmãs que procuravam a irmã da qual perderam o contacto

Momento certo
Há 1h e 25min

«Eram outros tempos»: Sobreviveu a 22 anos de violência e enfrenta agora o terceiro cancro

Momento certo
Há 1h e 25min

Sandra perdeu tudo, mas um «Anjo da Guarda» da TVI mudou o seu destino

Momento certo
Há 1h e 26min

A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia

1ª Companhia
Há 1h e 55min

Jornal Nacional - 17 de janeiro de 2026

Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
16 jan, 11:44

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
16 jan, 11:00

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
16 jan, 11:49

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
15 jan, 15:23

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Novelas
16 jan, 10:13