Érica Silva conta toda a verdade! - Veja a conversa completa

Há 1h e 21min

No «Dois às 10», Érica Silva fala do peso do segredo com que entrou na «Casa dos Segredos» e Cláudio Ramos afirma que acha que os colegas, dentro da casa, não foram justos com a concorrente. Érica Silva justifica momento em que, durante uma discussão, mostrou o rabo a Bruno Savate e esclarece tudo o que aconteceu com o concorrente André dentro da casa do «Big Brother - Desafio Final».

A nossa convidada comenta sinal curioso que a mãe de André Lopes fez ao vê-lo em estúdio e afirma que ficou contente por André ter abandonado a casa. Érica Silva conta que já passaram 11 anos desde que participou na «Casa dos Segredos» e afirma que a Érica que entrou no «Big Brother - Desafio Final» foi uma concorrente mais contida.