Érica Silva versus Vina Ribeiro? Finalista confessa que 'não se identifica' e atira: «A Érica manda 'bocas' e mina o ambiente»

Há 3h e 44min

No «Goucha», recebemos Vina Ribeiro, que conquistou o quinto lugar na final do 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada faz o balanço da sua participação. Manuel Luís Goucha questiona a ex-concorrente sobre se esta ficou infeliz por ter ficado em 5º lugar na gala final. Depois, Vina Ribeiro fala-nos da relação com Bárbara Parada e comenta o jogo de Érica Silva: «Não tinha arcaboiço para o jogo dela».