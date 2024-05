Ernestina é cuidadora da tia e da sogra: «A minha sogra para mim é mais uma mãe»

Há 2h e 50min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Ernestina, que conta que começou a ser cuidadora da sogra e da tia há um ano. Para Ernestina, Maria Emília é mais do que uma sogra. «É uma mãe, ou mais que uma mãe»,ajudou-a sempre muito, nos bons e nos maus momentos, praticamente foi ela que criou o filho de Ernestina. Ernestina diz ter feito o sacrifício da vida, deixou a vida profissional para trás para cuidar da sogra e da tia que neste momento estão completamente dependentes dela. A única coisa que fazem sozinhas é comer. A tia de Ernestina não conhece ninguém e a sogra esqueceu a vida passada, não sabe sequer que o marido morreu. Ernestina não estava preparada para ser cuidadora, não tem sábados, domingos, feriados, não tem noites, está sempre com elas.