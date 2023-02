2 fev, 09:47

Em «Para Sempre», César (Pedro Almendra) tenta defender-se das acusações de Lourenço (Pedro Sousa) sobre querer lixar Antónia (Marina Mota) para controlar as clínicas, mas ele mostra um áudio de Xavier onde César assume que a ideia do Parkinson foi dele e vai denunciá-lo à polícia. César entra em pânico e no limite e agarra num pisa-papéis.