Hoje às 12:07

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma professora que esbofeteou um menino de 6 anos, tendo-o deixado a sangrar, em plena sala de aula. Esta docente já foi alvo de outras denúncias semelhantes. O repórter Bruno Caetano encontra-se no Lumiar, em Lisboa, e dá-nos todos os detalhes sobre o sucedido. Entrevistámos uma mãe que tem o filho inscrito nesta mesma escola.