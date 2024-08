Há 44 min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma jovem que esfaqueou e pegou fogo à mãe, em Vila Verde, Braga. A repórter Ticiana Xavier encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre este crime. Revela que os familiares conseguiram salvar a mulher. Em exclusivo, entrevistámos duas das vizinhas da vítima.