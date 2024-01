Há 2h e 37min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem que foi detido pela PSP, após fugir e se despistar no Porto. O suspeito em questão percorreu 14 quilómetros, entre Gaia e Porto, a disparar a partir do carro em andamento. O repórter Bruno Caetano encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre o sucedido. Fala-se que poderá ter sido devido a um ajuste de contas.