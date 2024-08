Hoje às 13:27

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem que espancou a mulher e raptou o filho bebé da mesma. O repórter Pedro Reis encontra-se em Braga e dá-nos todos os detalhes deste crime. Homem que rapta filho bebé à mulher sai em liberdade e fica proibido de se aproximar. Segundo o relato do repórter, este homem já foi condenado anteriormente por um crime semelhante.