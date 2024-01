Há 1h e 22min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma mulher que foi arrastada pelos cabelos pelo companheiro, devido a ciúmes. A vítima foi arrastada pelos cabelos ao longo de uma distância de 600 metros. O inspetor da PJ Vítor Marques deixa conselhos importantes a todas as pessoas que possam estar a viver situações de violência doméstica.