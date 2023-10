Há 1h e 46min

No Dois às 10, falamos de literacia financeira para crianças. O pequeno Guilherme com 20€, que conseguiu com a lavagem de um carro, pensou logo em comprar limões, fazer limonada e vender, conseguindo assim ainda mais dinheiro. Ficamos a conhecer o programa DSI Crédito, que ajuda muitas famílias na sua vida financeira.