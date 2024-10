Esperanças de encontrar Cacau estão cada vez mais escassas

Há 1h e 2min

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) conta a Valdemar (Vitor Hugo) que Tiago (José Condessa) tem andado isolado no quarto a sofrer com a perda de Cacau (Matilde Reymão). Valdemar admite que as perspectivas dela ter sobrevivido não são nada positivas. Júlia fica chocada por Valdemar contar que o piloto do helicóptero acabou por morrer. Valdemar olha surpreso para Júlia a dizer-lhe que Sal (Carolina Amaral) está prestes a dar uma conferência de imprensa sobre Cacau.