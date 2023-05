«Está a tentar provar-te que não é um inútil»

Há 1h e 35min

Em «Queridos Papás», Camila (Ana Varela) diz a Teodoro (Nuno Homem de Sá) não aceitar que Jaime (Fernando Pires) vá fazer sociedade com Bárbara (Madalena Brandão) no seu novo negócio. Fica pensativa por Teodoro lhe dizer que ele está a fazer isso por ela para lhe provar que é uma pessoa com qualidades, salientando que ele ficou seis anos sem lhe falar por causa dela.