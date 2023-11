Há 1h e 0min

Em «Queridos Papás», Graça (São José Correia) está dentro do carro de Francisco com Beni e Carlota. Francisco diz a Graça estar tudo a postos para fugirem com as netas num jato privado. Graça reitera ao ex-marido não estar arrependida da sua decisão de separar Beni (Luísa Guanilho) e Carlota de Simão por elas irem ficar muito melhor com ela. Beni mexe no telemóvel de Graça.