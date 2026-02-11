Estará vivo? Beatriz procura o pai 25 anos após ser expulsa de casa em pânico

Há 2h e 13min

Em «Momento Certo», conhecemos Beatriz que vive assombrada por uma memória de rejeição: ainda criança, após a fuga da mãe, o pai expulsou-a de casa com o argumento de que "só cuidava de meninos". Perante a recusa da filha em partir, o pai respondeu com violência, apertando-lhe o pescoço e forçando-a a fugir, em pânico, para os braços da polícia.

O último encontro entre ambos aconteceu pouco depois, marcado por um gelado oferecido e um silêncio absoluto de Beatriz — um silêncio que hoje, 25 anos depois, pesa como chumbo. Entre histórias mal contadas e o rumor de que o pai poderá já ter morrido, Beatriz procura agora quebrar o mistério e encontrar as respostas que o tempo não apagou.