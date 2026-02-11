Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

Estará vivo? Beatriz procura o pai 25 anos após ser expulsa de casa em pânico

Há 2h e 13min
Estará vivo? Beatriz procura o pai 25 anos após ser expulsa de casa em pânico - TVI

Em «Momento Certo», conhecemos Beatriz que vive assombrada por uma memória de rejeição: ainda criança, após a fuga da mãe, o pai expulsou-a de casa com o argumento de que "só cuidava de meninos". Perante a recusa da filha em partir, o pai respondeu com violência, apertando-lhe o pescoço e forçando-a a fugir, em pânico, para os braços da polícia.

O último encontro entre ambos aconteceu pouco depois, marcado por um gelado oferecido e um silêncio absoluto de Beatriz — um silêncio que hoje, 25 anos depois, pesa como chumbo. Entre histórias mal contadas e o rumor de que o pai poderá já ter morrido, Beatriz procura agora quebrar o mistério e encontrar as respostas que o tempo não apagou.

Momento Certo

04:05

A história de Beatriz que emocionou os portugueses terminou com o abreço que parou o País

Momento certo
Há 2h e 13min
07:02

A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas

Momento certo
7 fev, 23:59
03:18

Rosa e Avelino: A história de um amor de infância interrompido pelo destino

Momento certo
7 fev, 23:56
04:14

O "impossível" aconteceu: Afonso doou um rim à mulher após diagnóstico de incompatibilidade e salvou-lhe a vida

Momento certo
7 fev, 23:03
06:26

O momento emocionante de um abraço que demorou 3 anos para acontecer

Momento certo
4 fev, 18:46
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

Novelas
Ontem às 16:21
1

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

Novelas
19 mai 2025, 15:38
2

«Mais feliz e mais leve»: filha de Iva Domingues toma decisão radical e a mãe já reagiu

V+ TVI
Hoje às 15:13
3

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Secret Story
Hoje às 16:45
4

Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Secret Story
31 dez 2025, 21:56
5

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
Ontem às 14:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

1ª Companhia
Hoje às 16:23

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Novelas
Hoje às 14:56

Aos 81 anos, Lili Caneças desafia a idade e revela o segredo que mantém a sua forma física

Dois às 10
Hoje às 14:14

Ator de Morangos com Açúcar recebeu notícia que o deixou sem chão: «Acordei de forma sobressaltada»

Dois às 10
Hoje às 15:48

“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

Novelas
Hoje às 16:04

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

Dois às 10
Hoje às 14:51

TVI PLAYER

Amor à Prova: Amália e Carlos são apanhados

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Terra Forte: Armando volta à casa de Babi com uma missão

Terra Forte
Ontem às 23:15

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

TVI Jornal
Hoje às 14:08

Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico

Amor à Prova
9 fev, 22:45

Dois às 10 - Aos 81 anos, Lili Caneças continua a ser fenómeno nacional

Dois às 10
Hoje às 09:50

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 1h e 32min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 37 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 1h e 32min

Susana perdeu o filho aos 5 anos e hoje pede desculpa à filha: «Entreguei-me à dor e não lhe dei colo»

Momento certo
Há 2h e 11min

A história de Beatriz que emocionou os portugueses terminou com o abreço que parou o País

Momento certo
Há 2h e 13min

Estará vivo? Beatriz procura o pai 25 anos após ser expulsa de casa em pânico

Momento certo
Há 2h e 13min

Castigos "à moda antiga": Pedagogia eficaz ou traumas para a vida?

A Sentença
Hoje às 15:39
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy

Novelas
Hoje às 08:57

Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer

Novelas
Hoje às 09:30

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

Novelas
Ontem às 16:21

«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação

Novelas
Ontem às 15:49

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
Ontem às 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Novelas
Hoje às 09:56