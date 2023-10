Hoje às 10:52

Nas conversas de café do Dois às 10, Cláudio Ramos brinca com Gonçalo Quinaz, devido ao seu look de hoje. O ex-concorrente do Big Brother Duplo Impacto vestiu um casaco roto, que suscitou o interesse e o humor de Cláudio Ramos.

