Há 2h e 13min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) conta a Camila (Ana Varela) que foi Carocha (Pedro Rovisco) que sabotou o primeiro contrato com Garrido por achar que ele lhe queria roubar Ema (Catarina Rebelo), mas manteve o assunto em segredo para Carocha não ser despedido. Matias fica em choque por Camila receber chamada de Semedo a dizer-lhe que Matias está afastado do negócio com Garrido.