«Este é daqueles espetáculos que deixa mazelas»

Há 1h e 1min

Em «Festa é Festa», Teixeira (Rui Melo) chega ao consultório e encontra Elisabete (Ana Marta Contente) a olhar para o telemóvel com um ar de estupefação. Teixeira pergunta-lhe o que está a ver e Elisabete diz que Aida (Ana Guiomar) está a fazer um direto numa rede social. Teixeira quer ver e Elisabete avisa-o de que é muito mau. Olham os dois embasbacados para o telemóvel. Aida e António andam de volta do telemóvel, sem perceberem muito bem se aquilo já está a gravar ou não. António não percebe nada de diretos, nem sabe bem o que são. Aida lá lhe explica e ele fica com uma ideia. Percebem que já têm alguém a assistir e Aida dá início ao direto.