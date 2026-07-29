Este é o confronto mais esperado da novela A Madrasta. Diana avisa Felícia que sabe o seu segredo

Há 1h e 48min

Diana (Inês Castel-Branco) não cede às chantagens de Felícia (Isabel Abreu) e recusa-se a desistir dos filhos. Felícia diz que eles viveram bem sem a mãe até agora e que Diana não passa de uma interesseira. Diana afirma que se casou por amor, mas é normal que Felícia não saiba o que isso é. Diana sabe que Felícia esconde um segredo sobre a mãe de João Maria (Ruben Simões) e Felícia enfurece.