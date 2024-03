Este é o final dos quatros eternos «Queridos Papás»

Há 52 min

Em «Queridos Papás», passa-se um ano na história dos quatro amigos, que estão sentados a beber. Matias (José Fidalgo), casado com Ema (Catarina Rebelo) e à espera de mais um filho, diz ainda não ter percebido por que Carina (Olívia Ortiz) desistiu de ficar com Alex (Martim Balsa). Jaime (Fernando Pires), Simão (Pedro Sousa) e Xavier (Tiago Teotónio Pereira) trocam um olhar. Simão, por seu turno, diz continuar sem saber por que Carlos desistiu de Carlota. Xavier, Matias e Jaime olham-se. Jaime fala da sorte que teve de conseguir recuperar Bárbara por Duarte a ter traído. Simão, Matias e Xavier olham-se. Os amigos falam depois de Xavier ter feito bem em aceitar a herança de Paloma, que não lhe escapou por um triz, trocando novo olhar. Xavier, Matias, Simão e Jaime brindam a tudo ter ficado bem nas suas vidas. Vemos Roberto (Paulo Pires), na fotografia na parede, a sorrir. Xavier, Jaime e Simão propõem a Carina (Olívia Ortiz) ir trabalhar a ganhar um chorudo ordenado para Berlim, sendo que ela terá de abdicar de Alex (Martim Balsa), sugerindo-lhe que o deixe ficar com Matias. Carlos vê em choque um vídeo de Teresa a dizer-lhe que não quer que seja ele a ficar com Carlota, mas sim Simão. Jaime, Matias e Xavier observam-no, confiantes que ele não vai perceber que o vídeo é falso. Teresa diz a Carlos que nunca fez tenções de ficar com ele nem querer que Carlota seja separada de Simão, que é o melhor pai para ela, pedindo-lhe que se afaste deles. Xavier, Matias e Simão convencem Sheila a ajudá-los a separar Bárbara (Madalena Brandão) de Duarte. Matias, Jaime e Simão conseguem sob coação que o advogado confesse que foi comprado por Moreno para ocultar a carta que Paloma escreveu a dizer que a sua herança era para Xavier.