Este produto que tem na sua casa de banho não deve chegar perto dos seus ouvidos. Saiba porquê!

Há 3h e 21min

No «Dois às 10», Alexandra Jerónimo, médica, explicou os perigos da utilização de cotonetes nos ouvidos. A médica esclareceu que a cera é produzida naturalmente pelas glândulas da pele na parte externa do canal auditivo e que existem mecanismos de autolimpeza. Após o banho, a limpeza com a toalha é suficiente. Em casos de canal auditivo estreito ou descamação excessiva, pode haver maior produção de cera, formando rolhões que causam desconforto, sensação de ouvido tapado e zumbido. O uso de cotonetes empurra a cera para o interior do ouvido, dificultando a autolimpeza e agravando a situação. Alexandra Jerónimo recomendou gotas auriculares para amolecer a cera numa fase inicial e aconselhou a ida a um otorrino em casos de rolhões muito organizados para uma limpeza com visualização direta e instrumentos apropriados. Saiba mais em TVI Player