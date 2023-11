«Este senhor acaba de me entregar informações confidenciais da WKT a troco de dinheiro»

Há 54 min

Em «Queridos Papás», David (Diogo Branco) confirma ao homem estar na pen todas as informações sobre o lançamento da nova campanha da WKT. Homem passa um envelope com dinheiro a David, que estaca em choque quando vê Matias (José Fidalgo) e Camila (Ana Varela) nas suas costas a confirmarem que aquilo foi uma armadilha para o apanharem, com Matias a exigir que ele agora peça a demissão a Rafael se não quer ir preso.