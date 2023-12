Este serviço gratuito ajuda as pessoas e encontrar casa! Saiba tudo aqui

Há 30 min

No «Dois às 10», Vítor Carvalho e Marta Almeida, da coordenação nacional da DS Mobiliária, falam do estado do mercado imobiliário em Portugal. Um dos problemas que apontam é precisamente a muita procura e a pouca oferta, a subida dos preços de materiais e a falta de mão-de-obra. Os nossos convidados explicam em que se baseia este serviço de consultoria imobiliária e realçam que é gratuito.

