Há 39 min

Ana, natural de Penafiel, foi a concorrente mais recente a ser expulsa da "Casa dos Segredos" na gala do passado domingo, com apenas 7% dos votos para a sua permanência no programa. Apesar de uma eliminação precoce, Ana garantiu que a sua participação no reality show foi uma experiência positiva e que se manteve sempre fiel aos seus princípios.