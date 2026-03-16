TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Estreia da 2ª temporada de Amor à Prova: Sara tem um acidente grave
Ontem às 22:25
Episódio 55.
Mais Vistos
Conheça a apresentadora de televisão que anda a tirar o fôlego nas redes sociais
Novelas
Ontem às 11:32
1
Após acidente de viação grave, Bruna Gomes partilha desabafo emotivo: «Só quero que fique bem»
Dois às 10
Há 2h e 29min
2
01:20
Na boca? Diogo beija Ariana em frente de todos e à frente da namorada. As imagens mais virais
Secret Story
Hoje às 00:18
3
Bruna Gomes e Bernardo Sousa
Dois às 10
23 dez 2025, 16:07
4
Olivia Ortiz
Novelas
Ontem às 11:28
5
Segredo de Ana comove Portugal e termina em lágrimas: «Não conto a quase ninguém com medo do julgamento»
Secret Story
Ontem às 17:24
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Catarina Miranda 'invoca' Marcia Soares durante conversa com Francisco Monteiro. Esta foi a reação do vencedor do Big Brother
Dois às 10
Ontem às 16:40
Cristina Ferreira reage a suposto beijo entre Diogo e Ariana: “Posso já confirmar”
Dois às 10
Há 47 min
Segredo de Ana comove Portugal e termina em lágrimas: «Não conto a quase ninguém com medo do julgamento»
Secret Story
Ontem às 17:24
Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás e Sara espiam Alice e Cris
Novelas
Há 1h e 38min
Após acidente de viação grave, Bruna Gomes partilha desabafo emotivo: «Só quero que fique bem»
Dois às 10
Há 2h e 29min
Depois de terem sido pais, surgem finalmente as primeiras fotos públicas de Alba Baptista e Chris Evans
V+ TVI
Ontem às 17:24
TVI PLAYER
Na boca? Diogo beija Ariana em frente de todos e à frente da namorada. As imagens mais virais
Secret Story
Hoje às 00:18
Secret Story - Extra - 17 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 01:10
Estreia da 2ª temporada de Amor à Prova: Sara tem um acidente grave
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Conchinha debaixo dos cobertores: as ondulações matinais de Diogo e Ariana
Secret Story
Há 1h e 0min
Secret Story - Especial - 16 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
Menino espancado por colega - Agressor queixa-se de racismo e bullying
Dois às 10
Ontem às 12:36
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Laura é a primeira bebé em Portugal com mãe diagnosticada com Parkinson: “É um milagre”
Dois às 10
Há 7 min
Cláudio Ramos para a irmã de Eva: “O melhor que podia acontecer à Eva era apaixonar-se pelo João”
Dois às 10
Há 36 min
Irmã de Eva reage o suposto beijo entre Diogo e Ariana: “É ultrapassada uma linha de respeito”
Dois às 10
Há 43 min
Irmã de Eva revela que foi confrontada com informação fora da casa: “Não tínhamos conhecimento”
Dois às 10
Há 47 min
Cristina Ferreira reage a suposto beijo entre Diogo e Ariana: “Posso já confirmar”
Dois às 10
Há 47 min
Marco Costa confessa decisão inevitável que tomou depois da separação de Carolina Pinto
Dois às 10
Há 1h e 5min
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Álvaro alerta Sammy sobre os planos de Maria de Fátima no cruzeiro
Novelas
Ontem às 10:31
Fernanda Serrano sofre «uma aparatosa queda»
Novelas
Ontem às 10:05
Rosa Bela prepara-se para uma nova etapa: «Antes da história começar»
Novelas
Ontem às 10:30
Ator que roubou corações em «Morangos com Açúcar» fala sobre a morte da irmã: «Percebes que afinal sofrer é isto»
Novelas
15 mar, 08:30
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris anuncia que já não vai haver casamento
Novelas
Ontem às 10:02
Vem aí em «A Protegida»: O beijo tão esperado de JD e Mariana
Novelas
15 mar, 16:20