Estúdio é invadido: «Bolinhas do Tio Alfredo, quem não compra, chupa no dedo!»

Há 59 min

No «Goucha», um momento animado em que João Urbano surpreende Manuel Luís Goucha com forma divertida de vender Bolas de Berlim pelas praias. O convidado fala-nos do seu começo de vida e dos vários trabalhos que teve para ajudar os pais, quando era mais novo.