Estupefacto, Sôtor fica ‘encurralado’ por Guida

Há 53 min

Em «Festa é Festa», O Sôtor (José Carlos Pereira) entra no café e vai olhando para as mudanças, confuso. Pergunta por Tomé (Pedro Teixeira) e Guida (Cristina Oliveira) diz-lhe que ele se foi, o que deixa o Sôtor cada vez mais confuso. Guida explica que é a nova proprietária do café e oferece-lhe uma fatia de bolo. O Sôtor lá aceita, mas come sem vontade, pois está muito intrigado com tanta mudança.