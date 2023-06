«Eu acho que a Sílvia fez de propósito só para te atingir onde mais te dói»

Há 1h e 2min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) fica chocado por Zezé (Catarina Siqueira) lhe dizer que foi mesmo Sílvia (Sara Prata) quem pediu às crianças do colégio para trazerem fotografias com as mães, achando que aquilo pode ter sido uma vingança dela por ele ter acusado Paulo (Bruno Madeira) do roubo das roupas das Madgi. Simão olha muito penalizado para Beni (Luísa Guanilho) a queixar-se que não pode tirar fotografias com a mãe para mostrar no colégio tal como foi requisitado. Simão não consegue resistir a enviar uma mensagem carregada de rancor a Sílvia pelo que ela fez.