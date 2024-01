«Eu acho que há uma relação entre as miúdas desaparecidas e a Clínica Navarro»

Há 1h e 43min

Em «Morangos com Açúcar», Diana (Sara Barradas) fala com o colega sobre a ligação do desaparecimento de Kika (Beatriz Frazão) e de Carol (Ana Andrade) às Clínicas Navarro. A inspetora confessa que já avisou a polícia de Londres para tentar encontrar Kelly e que ela pode saber algo que incrimina Simão (Pedro Sousa).