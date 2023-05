«Eu acho que não vai gostar muito daquilo que eu tenho para lhe dizer!»

Há 2h e 56min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) continua a desabafar com Teixeira (Rui Melo) e revela que está milionário, mas está infeliz como nunca esteve. Teixeira pergunta-lhe se é mesmo infeliz que ele se sente e Tomé fica sem saber o que dizer e à espera de uma resposta. Tomé percebe que Teixeira sabe mais do que está a dizer. Teixeira recorda o encontro que teve com El Cacto e fica com um ar aterrado. El Cacto (Luis Gaspar) confessa a Teixeira que quer recuperar o dinheiro dele, mas mais do que isso, quer torturar quem o roubou, para passar uma mensagem de força aos seus inimigos. Teixeira engole em seco.