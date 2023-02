24 jan, 23:27

Em «Para Sempre», na Sala de Chá, Diana (Madalena Aragão) diz a Tozé (Paulo Pires) que está à espera de Gil (Gustavo Alves) porque tudo o que mais quer é fazer as pazes com ele. Tozé explica que foi uma partida de Rafa (Fernando Pires) e Diana fica furiosa. Rafa exalta-se com Tozé porque ajudou-o e ele foi virar Diana contra ele.