22 mai, 22:15

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) continua furiosa com a história da boîte. Tomé (Pedro Teixeira) chega e pergunta a Aida o que a enerva tanto. Aida espera que Tomé não tenha nada a ver com aquilo e avisa-o para nunca se aproximar de lá, mas Tomé não faz ideia do que ela está a falar. António (Luis Simões) e Jorge (Manuel Melo) nem dizem nada.