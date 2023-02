«Eu estou a ouvir! Mas larga-me o fato que ele custou mais do que a tua educação!»

22 jan, 21:42

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) vai ao café com um fato novo que dá muito nas vistas e Tomé (Pedro Teixeira) passa-se. Tomé percebe que ele já meteu a mão no dinheiro e pergunta-lhe se quer morrer, já que o mexicano anda por ali. Tomé exalta-se e exige a sua parte do dinheiro.