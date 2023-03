Há 1h e 43min

Em «Festa é Festa», Manel (Vítor Norte) está em pânico por estar dentro do mata-velhos e pede a Corcovada (Maria do Céu Guerra) para ir com calma, mas ela diz que tem calma quando for velha e acelera. Abel (júlio César) ri-se só de imaginar a cara de Manel. Paulo (Hélder Agapito) acha que Manel vai adorar a viagem e gostava de estar no lugar dele.