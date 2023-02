«Eu não consigo aceitar! Eu ainda acho que isto tudo é mentira!»

22 jan, 21:53

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) conversa com Florinda (Ana Brito e Cunha) que está inconsolável com a revelação do Padre. Florinda não sabe como lidar com aquilo e não consegue perdoar Isidro (Carlos M. Cunha). Corcovada defende que o Padre seguiu a sua vocação e que ordenado ou não, foi o melhor padre que podiam ter. Corcovada diz que Florinda vai ter de fazer um esforço e apoiar Isidro nesta fase difícil, como ele faria consigo.