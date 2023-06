Há 34 min

Em «Festa é Festa», Fátima (Marta Andrino) chega ao take-away e António (Luis Simões) diz-lhe logo que tem uma novidade. Paulo (Hélder Agapito) e Peixoto (Vítor Emanuel) asseguram que é uma boa ideia, mas todos concordam que é melhor Fátima sentar-se. Esta começa a ficar com medo. António quer contar a novidade, mas Paulo antecipa-se e afirma que é o novo sócio do take-away. Fátima fica com muito medo.