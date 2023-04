«Eu posso ter visto mal, mas não ficaste um bocadinho ciumenta?»

Há 2h e 48min

Em «Queridos Papás», Luana (Íris Cayatte) dá explicações de português a Xavier (Tiago Teotónio Pereira). Ele recebe uma mensagem de Simão (Pedro Sousa) para pararem com a discussão, mas ignora. Xavier agradece a Luana o que fez por Pedro (Santiago André). Alice (Mafalda Marafusta) interrompe-os e insiste que tem de começar as explicações de matemática que são mais importantes que as de português. Xavier pergunta a Alice se foi uma cena de ciúmes, deixando-a atrapalhada.