«Eu que vinha aqui, na minha boa fé, dizer que podia esquecer o incidente»

17 jan, 23:44

Em «Para Sempre», Alcino (Rui Melo) agradece o apoio de Pedro (Diogo Morgado), diz que tem álibi, mas é de um inimigo que quer ficar com Maria das Dores (Patrícia Tavares). A mulher, Clara (Inês Castel-Branco) e Anabela (Susana Mendes) chegam e falam da armadilha que montaram a Antonino, mas ele não caiu. Alcino sente-se perdido e fala mal de Bento (Luís Esparteiro), que vem a chegar com Antónia (Marina Mota) e diz que estava disposto a esquecer o que aconteceu, mas agora ficou com dúvidas.