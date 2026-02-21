«Eu sabia que ia vencer» - A batalha mais difícil da vida de Sónia teve o desfecho mais feliz de sempre

Há 2h e 36min

No «Momento certo», esta não é uma história sobre a doença, mas sim sobre a vitória da vida. Tudo começou com um momento que nenhum filho espera viver: foi a própria Inês quem teve de dar à mãe, Sónia, a notícia mais difícil de todas — o diagnóstico de cancro da mama.

O que se seguiu foi uma batalha dura, marcada pela perda de cabelo e pelo medo, mas onde a esperança nunca foi entregue. Sónia enfrentou cada tratamento com uma determinação de ferro, movida por uma promessa que fez a si mesma: "Eu sabia que ia vencer... por mim e pelos meus filhos".

Hoje, o cenário é de festa e gratidão. Sónia entra pelo nosso estúdio, vitoriosa e de sorriso no rosto, para fazer o que mais desejava: agradecer publicamente ao Ricardo e à Inês pelo apoio incondicional