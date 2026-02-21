Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
«Eu sabia que ia vencer» - A batalha mais difícil da vida de Sónia teve o desfecho mais feliz de sempre

Há 2h e 36min
No «Momento certo», esta não é uma história sobre a doença, mas sim sobre a vitória da vida. Tudo começou com um momento que nenhum filho espera viver: foi a própria Inês quem teve de dar à mãe, Sónia, a notícia mais difícil de todas — o diagnóstico de cancro da mama.

O que se seguiu foi uma batalha dura, marcada pela perda de cabelo e pelo medo, mas onde a esperança nunca foi entregue. Sónia enfrentou cada tratamento com uma determinação de ferro, movida por uma promessa que fez a si mesma: "Eu sabia que ia vencer... por mim e pelos meus filhos".

Hoje, o cenário é de festa e gratidão. Sónia entra pelo nosso estúdio, vitoriosa e de sorriso no rosto, para fazer o que mais desejava: agradecer publicamente ao Ricardo e à Inês pelo apoio incondicional

11:13

João Patrício surpreende convidada: «Quero que saia já deste estúdio!»

Há 2h e 33min
06:03

«Não quero conhecer a minha mãe, só os meus irmãos»: O emocionante encontro de Rute com os irmãos biológicos

Há 2h e 35min
05:23

Perdeu o pai e virou-se contra a mãe - O emocionante pedido de desculpas de uma filha a uma mãe

18 fev, 19:48
05:34

A busca de uma vida: Diana e o pai frente a frente após duas décadas de separação

18 fev, 18:40
08:14

«Não quero contacto»: A mensagem implacável do filho que deixou a mãe para viver com o pai

18 fev, 18:31
Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

Ontem às 22:06
As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

1ª Companhia
Ontem às 12:26
A separação deste casal foi das mais mediáticas, mas o amor parece ter falado mais alto

V+ TVI
17 fev, 10:29
Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

Secret Story
Ontem às 20:01
Maria Botelho Moniz guardou o melhor para o fim. Este é o look cheio de detalhes da final da 1ª Companhia

1ª Companhia
20 fev, 22:02
Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Ontem às 21:08

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Secret Story
Ontem às 20:58

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Há 32 min

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Ontem às 21:16

Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires

Ontem às 20:50

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Há 1h e 27min

A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

33º Aniversário TVI
Há 1h e 29min

33º Aniversário TVI - Passadeira Vermelha - 21 fevereiro de 2026

33º Aniversário TVI
Ontem às 20:43

Viral: Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira recriam momentos icónicos dos 33 anos de TVI

33º Aniversário TVI
Há 2h e 34min

Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»

33º Aniversário TVI
Ontem às 20:37

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
19 fev, 22:30

1ª Companhia - Gala - 20 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
20 fev, 21:40
Centenas de visualizações por minuto: está a 'arder' este momento de Pedro Teixeira e Alexandra Lencastre

Há 1h e 28min

Atores das novelas deslumbram na Gala da TVI

Há 2h e 2min

Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI

Secret Story
Há 2h e 16min
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
20 fev, 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
20 fev, 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
20 fev, 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
20 fev, 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
19 fev, 17:18